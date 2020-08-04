Gülistan Doku'nun görüntüleri incelendi! Bilirkişi raporunda şoke eden detay...

Bu raporda, '5 Ocak 2020 günü Gülistan Doku saat 12.25 sıralarında kendini köprüden attı' denilmişti. Bu rapordan sonra da tüm döngü, köprünün altında Gülistan'ı arama şeklinde oldu, karada herhangi bir işlem yapılmadı. Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde şu ifade yer alıyor; 'Köprü ayağındaki efekt, bir piksel artığı olup kesinlikle yukarıdan suya düşen bir insan veya eşyanın suda yükselttiği su sütunu değildir.' Bu, şu anlamı ifade ediyor; 'Gülistan Doku köprüden atlamadı.' Bu raporla intihar tezi çökmüş oldu. Üstten düşen bir nesnenin V şeklinde suda dalgalanma sağlayacağını, V şeklinde olmadığının görüldüğü belirtildi. Sonuç olarak kesin bir dille Gülistan Doku'nun intihar etmediği, bu intihar tezinin çöktüğü ortaya çıktı. Artık köprünün altındaki arama, yani baraj gölündeki aramanın sonlandırılması, Gülistan Doku'nun öldürüldüğü şeklinde bir suç işlendiğine yönelik karada da çalışmaların yapılması gerekiyor."