Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Minik Sidar'ı düğün magandaları katletti!

Minik Sidar'ı düğün magandaları katletti!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ailesiyle düğüne giden (3), tabancayla havaya rastgele ateş açılması nedeniyle göğsüne mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Sidar'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 17:12 Son Güncelleme: 4.8.2020 17:50 ABONE OL
Minik Sidar'ı düğün magandaları katletti!

Olay, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan cumartesi günü Afşin'in Koçovası Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi. Düğüne katılan bazı davetliler silahlarla rastgele havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada silahlardan birinden çıkan mermi Sidar Fırat'ın göğsüne isabet etti. Küçük Sidar kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sidar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Afşin Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Sidar Fırat ise Kaşanlı Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Son dakika! İzmir'de çıkan yangın sonrası yürekleri yakan fotoğraflar ortaya çıktı! Münih Havalimanı’nda yaşlı kadının eşinin kemiklerini bagajında taşıdığı ortaya çıktı

ARKADAŞINA GÖNDER
Minik Sidar'ı düğün magandaları katletti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA