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Oyuncak zannetti, çıktı

'nın Haymana ilçesinde yatmaya hazırlanan genç karı-koca, bebeğin oyuncağı sandığı tarafından sokuldu. Olay anını anlatan adam, "Gözüme çarpan karartıyı elimle alıp atmak istedim. Tam o anda beni soktu. Fırlatınca eşimin üzerine düştü, onu da soktu. İkimiz de hastanelik olduk" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 17:45 Son Güncelleme: 4.8.2020 17:59 ABONE OL
Oyuncak zannetti, akrep çıktı

Alınan bilgiye göre, Haymana'nın Cihanşah Mahallesi'nde meydana gelen olayda F.K. ve eşini akrep soktu.

Olayı anlatan F.K. gece yatağa girdiğinde yatağın içine girdiğinde gözüne bir şey çarptığını belirterek, "3 yaşındaki çocuğun oyuncağı sandım. Elimle alıp yataktan çıkarmak istememle elimi ısırması bir oldu. Elimi ısırması ile fırlatınca eşimin üzerine düşen akrep, eşimi de soktu. Gece saat 2.00 sıralarında Haymana Devlet Hastanesine getirildik. Bir gün yatırdılar tedavi altına aldılar. Çok şükür şu an durumumuz iyi. Buna da şükür, çünkü aynı odada 3 yaşındaki çocuğumuz da vardı. Gece onu soksaydı ne olduğunu anlayamasaydık daha kötü sonuçları olabilirdi buna şükrediyoruz" dedi.

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Oyuncak zannetti, akrep çıktı
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