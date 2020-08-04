Son dakika Türkiye corona virüsü vaka sayısı 4 Ağustos 2020 günlük tablo: Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı içeren günlük korona tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından her gün yayınlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün son rakamlara göre; ülkemizde 41 bin 301 vatandaşa test uygulanırken bu kişilerden 995'inde virüs tespit edildi. Bugünün verileri ise vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, 4 Ağustos bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? İşte son dakika günlük tablo…

4 AĞUSTOS 2020 TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI SON DURUM!

Türkiye corona virüsü vaka ölü ve iyileşen sayısı gibi tüm detayları içeren günlük korona tablosuna göre; geçtiğimiz gün 24 saat içerisinde yeni vakaların 995 kişi arttığı bildirildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz." İfadelerini kullandı…