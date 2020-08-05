Ceren Özdemir cinayetinde ihmal soruşturması: Kamu görevlilerine takipsizlik kararı

Ceren Özdemir'in ailesinin avukatı Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz tarafından yapılan suç duyurusunda katil Arduç'un 6 hücre cezası, 2 etkinlik yasağı olmak üzere 8 disiplin dosyasına rağmen açık cezaevine alındığı, firar edeceğini cezaevi psikoloğuyla yaptığı görüşmede açıkça ifade ettiği ayrıntılı olarak açıklanarak, cezaevi, adliye ve kolluk görevlilerinin görev/hizmet kusurlarının tespit edilerek, haklarında dava açılması istendi. Yaklaşık 5 ay süren soruşturma sonunda Ordu Cumhuriyet Savcısı Ali Fuat Saruhan takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararında, şüpheli kamu görevlilerinin ifadeleri, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen başkontrolör tarafından Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan denetim sonucu düzenlenen 13 Aralık 2019 tarihli rapor, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen adalet müfettişleri tarafından yapılan denetim sonucu düzenlenen 24 Şubat 2020 tarihli rapor ve dosyadaki diğer delillerin değerlendirildiği belirtildi.

'Ceren Özdemir' cinayetinde katil zanlısı yakalandı!