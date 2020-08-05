Koronavirüsten ölen doktorun babası da yoğun bakımda

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Özlü, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Osmaniye'de bir dönem AK Parti Osmaniye Kadın Kolları Başkan Vekilliği yapan Fatma Özlü'nün oğlu Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü (35), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadı. Özlü'nün uzmanlık eğitimini yaptığı Malatya'da Tabip Odası başsağlığı mesajı yayımladı. Malatya Tabip Odası'nın yazılı açıklamasında, "Genç meslektaşımıza Allah'tan rahmet, Ailesine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.Öte yandan Özlü ailesi ikinci bir şok haberle daha sarsıldı. Vefat eden Dr. Mustaf Özlü'nün babası Remzi Özlü'nün de koronavirüse yakalandığı ve Malatya'da kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi.