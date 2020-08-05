Malatya’da korkutan deprem! Pütürge 5.2 ile sallandı

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, dün saat 12.37'de, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak kaydetti.Şiddetli deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Siirt, Elazığ, Mardin ve Şırnak'ta da hissedildi. Bölgede paniğe kapılan vatandaşların evlerinden çıkıp sokakta bekledikleri görüldü.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde, hasar ihbarı yapılmadığını ve taramaların devam ettiğini bildirdi. Deprem sonrasında saat 12.48 ve 12.51'de 1.7 şiddetinde, saat 12.55'de 1.4 ve saat 13.01'de 1.8 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi.Bu arada 5.2 şiddetindeki depremden sonra Pütürge ilçesinde ard arda sarsıntılar meydana geldi. İlçede 1.9, 4.4 ve 4.8 şiddetindeki sarsıntılar kayıtlara geçti.İletişim başkanı Fahrettin Altun, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin, "Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla aziz milletimizin yanındadır" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de geçmiş olsun mesajı yayımladı.