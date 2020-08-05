Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 5 Ağustos Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango'da yeni dönem ile birlikte Çılgın Sayısal Loto sonuçları da yakından edilmeye başlandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen çekilişte 6 ve 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 50 milyon 381 bin 521 TL devretmişti. Bunun ardından da Çılgın Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA 50 MİLYON TL DEVİR OLMUŞTU!

Çılgın Sayısal Loto'nun önceki çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 50 milyon 381 bin 521 TL'lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5 bilen 2 kişi 117 bin 391'er lira 15 kuruş, 4 bilen 189 kişi 1.242 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 6 bin 70 kişi 96 lira 65'er kuruş, 2 bilen 88 bin 227 kişi 9 lira 95'er kuruş kazandı.

5 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto'nun 50 milyon TL büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango 5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;