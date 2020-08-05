Sobada çay yapmak isterken canından oluyordu!

"VATANDAŞLAR BU TÜR YAKITLARI YAKARKEN DİKKAT ETSİN, ÇOK TEHLİKELİ"

Yaşadığı olaydan sonra vatandaşlara uyarılarda bulunan Ercan, "Bunun bilincindeyim, olacak varmış. Şoförüm ben ama bir anlık oldu. Çok sakat bir durum, söndürmeselerdi ben de yanacaktım ev de yanacaktı. Vatandaş yakıtla yakarken dikkat etsin. Ateş olduğunda parlıyor, tutuştuğunda kimse kurtulamıyor" şeklinde konuştu.