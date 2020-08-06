7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri BURADA

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7 Ağustos namazı saat kaçta kılınacak? İşte , , ve il il Cuma namazı saatleri BURADA

İslam alemi için pek çok önem ve anlamı olan bir gününe daha sağlıkla ve huzurla gelmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bugün de Müslüman vatandaşlarımız camileri coronavirüs önlemleri alarak ve sosyal mesafeyi koruyarak camileri dolduracak, ellerini semaya kaldırarak yüce Allah’a ibadet ve dua edecek. Camilere gitmeye hazırlanan vatandaşlarımız bulundukları illerde namaz vakitlerini öğrenmek isteyerek 7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak öğrenmek isteyenler tüm bilgileri burada bulabilecekler. İşte , , ve il il Cuma namazı saatleri…

Giriş Tarihi: 7.8.2020 02:30 Son Güncelleme: 7.8.2020 02:30 ABONE OL
7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri…

Müslümanlar için oldukça kıymetli ve önemli bir gün olan 'ya yeniden kavuşmuş olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu hafta da Müslüman vatandaşlarımız corona virüsüne karşı tedbirlerini alarak ve sosyal mesafeyi ihmal etmeyerek camileri dolduracak ve yüce yaradana dua ve ibadetini yapacak. Camilere gidecekler yaşadıkları illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek adına 7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

7 AĞUSTOS CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

7 Ağustos 2020 Cuma günü Cuma Namazı saat kaçta kılınacak? sorusu ve , , ve il il Cuma namazı saati bilgileri şöyle;

7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri…

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • ilimizde namazı saat 13.15'te kılınmaya başlanacaktır.

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • ilimizde Cuma namazı saat 12.59'da kılınmaya başlanacaktır.

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • ilimizde Cuma namazı saat 13.22'de kılınmaya başlanacaktır.

7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri…

BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • Bursa ilimizde namazı saat 13.15'de kılınmaya başlanacaktır.

SAKARYA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • Sakarya ilimizde Cuma namazı saat 13.09'da kılınmaya başlanacaktır.

SAMSUN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • Samsun ilimizde Cuma namazı saat 12.45'de kılınmaya başlanacaktır.

7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri…

TRABZON CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • Trabzon ilimizde namazı saat 12.32'de kılınmaya başlanacaktır.

KOCAELİ CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • Kocaeli ilimizde Cuma namazı saat 13.11'de kılınmaya başlanacaktır.

KONYA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • Konya ilimizde Cuma namazı saat 13.01'de kılınmaya başlanacaktır.

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • Diyarbakır ilimizde Cuma namazı saat 12.30'da kılınmaya başlanacaktır.

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7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri BURADA
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