7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri BURADA

Müslümanlar için oldukça kıymetli ve önemli bir gün olan Cuma'ya yeniden kavuşmuş olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu hafta da Müslüman vatandaşlarımız corona virüsüne karşı tedbirlerini alarak ve sosyal mesafeyi ihmal etmeyerek camileri dolduracak ve yüce yaradana dua ve ibadetini yapacak. Camilere gidecekler yaşadıkları illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek adına 7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

7 AĞUSTOS CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

7 Ağustos 2020 Cuma günü Cuma Namazı saat kaçta kılınacak? sorusu ve İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati bilgileri şöyle;