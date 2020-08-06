A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Ağustos 2020: Bu hafta A101 kataloğunda hangi indirimler var?

Her Perşembe olduğu gibi A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 6 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerde Piranha Akıllı Drone 189,95 TL, Sunny Maharet El Mikseri 69,95 TL, Kiwi Çubuk El Blenderı 69,95 TL'den satışa sunulacak. Yeni haftanın indirimli ürünler listesinden yararlanmak isteyenler markete gitmeden önce kataloğa göz atmak istiyor. Bu hafta züccaciye, mobilya, çocuk havuzu, temizlik ürünleri, tekstil ürünlerinde büyük indirim var. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 6 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI! 6 AĞUSTOS A101 KATALOĞU

A101 indirimli ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Hem ekonomik hem kaliteli ürünlerden yararlanmak isteyenler kataloğa göz gezdirmeye başladı. İşte birbirinden güzel fırsatlarıyla 6 Ağustos 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

HI-LEVEL 55″ Dahili Uydu Alıcılı Smart Led Tv, 1000 Hz, dahili WiFi, 2x USB, 2X8 W ses çıkışı, gerçekçi görüntü 2.849 TL

HI-LEVEL 43″ Smart Led Tv, 400 Hz, 2×8 W ses çıkışı, 3 HDMI girişi, 2 USB, kablosuz görüntü aktarma 1.649 TL

Piranha Akıllı Drone 189,95 TL

Sunny Maharet El Mikseri,7 kademeli ayar, 2 karıştırma çubuğu, 1000 W 69,95 TL

Kiwi Çubuk El Blenderı 69,95 TL

Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 1,7 Litre 65 TL

Sunny Favorix Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL

Altus Tezgah Sevisyesi Buzdolabı 629 TL

SEG SCM-5800 Çamaşır Makinesi 999 TL

Piranha Titan C-Type Oto Multimedya Sistemi 499 TL

Piranha 7785 Oto Multimedya Sistemi 349 TL

Piranha Araç İçi Yol Kayıt ve Park Kamerası 149,95 TL

Piranha 7735/7736 Oto Teyp 99,95 TL

Piranha Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası 89,95 TL

Piranha Metal Gövdeli Hava Kompresörü 79,95 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 69,95 TL

Aprilla Yüz Temizleme ve Masaj Aleti 34,95 TL

Kiwi Şarjlı Su Pompası 29,95 TL

SEG No – Frost Buzdolabı 2.199 TL

Piranha Fm Transmitter 34,95 TL

Piranha PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi 49,95 TL

Piranha Bluetooth AUX Araç Kiti 19,95 TL

Piranha Ambiyans Araç İçi Led Aydınlatma 49,95 TL

Piranha Diital Hava Kompresörü 87,95 TL

Piranha Araç İçi Çiftli Fan 54,95 TL

Piranha Araç İçi Tekli Fan 29,95 TL

Piranha Soğutmalı Oto Koltuk Minderi 149,95 TL

Piranha Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı ve Telefon Tutacağı 49,95 TL

Oto Sürgülü Kol Dayama 69,95 TL

Piranha Hasır Oto Minderi 34,95 TL

Oto Bagaj Organizeri 17,95 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 21,95 TL

Piranha Lastik Tamir Kiti 450ml 14,95 TL

Dolu Havuzlu Toplu Kaydırak 147,95 TL

8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL

5 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 2,50 TL

Gırgır 2,95 TL

Hascevher Lotus Granit Tencere 24cm 79,95 TL

Hascevher Lotus Granit Karnıyarık Tencere 79,95 TL