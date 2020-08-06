Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ağustos 2020 Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir?

Haftanın her Cuma günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan hutbenin 7 Ağustos için kaleme alınanı yayınlandı. Cuma namazı ibadeti öncesi ya da sonrası günün hutbesini okumak ve kıymetli bilgiler edinmek isteyenler 7 Ağustos 2020 Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor.

7 AĞUSTOS 2020 DİYANET CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Mümince Bir Duyarlılık: İyiliği Emretmek, Kötülükten Sakındırmak" başlığıyla yayınlanan hutbenin içeriği şöyle;