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verip tutmaya kalkmıştı!

'nın Kozan ilçesinde dere suyuna vererek tutmaya çalışan 31 yaşındaki , akıma kapılarak hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 22:02 ABONE OL
Dereye elektrik verip balık tutmaya kalkmıştı!

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi Salam Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası Kadir Muğultay, evinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki dereye balık tutmaya gitti. Dere suyuna elektrik vererek balık tutmaya çalışan Muğultay o sırada akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası Muğultay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Muğultay'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Dereye elektrik verip balık tutmaya kalkmıştı!
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