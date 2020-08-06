En güzel, yeni ve resimli Cuma Mesajları 2020 ile "Hayırlı Cumalar" | 8 Ağustos 2020 Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri!

Bu mübarek günü yaşamanın huzurunu paylaşan Müslüman vatandaşlar aynı zamanda bu anlamlı günde en güzel resimli 2020 Cuma mesajları araştırmalarına da başladı. Müslüman aleminin bayramı olarak bilinen bu anlamlı günde ise binlerce vatandaş camilerde kendilerine farz kılınan ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu noktada en yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. İşte en güzel, ayetli, resimsiz ve resimli 3 Temmuz 2020 Cuma mesajları…
Bu mübarek günde vatandaşlar tarafından görsel araştırmaları da hız kazandı. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli sosyal medya platformları üzerinden sevdikleriyle görselleri paylaşmak isteyen vatandaşlar için Sabah.com.tr olarak en güzel resimli Cuma mesajları görsellerini bir araya derledik.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar...
Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.
Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.