Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı sonrası bakanlıktan son dakika açıklaması geldi! O iddialar...

Sosyal medyada paylaşılan sahte belgede 7 Ağustos Cuma gece 23:59'da başlayan 9 Ağustos gece 23:59'da sona eren bir sokağa çıkma yasağı olacağı ifade edildi. Sahte belgede Gaziantep, İzmir, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kayseri, İzmir, Zonguldak, Sakarya gibi şehirlerde kısıtlama olacağı ifade edildi fakat kısa süre sonra İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında bu belgenin gerek olmadığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi bir düşüncenin olmadığı ifade edildi.

SON DAKİKA HABERİ: BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Özellikle bayram tatilinden sonra plajlarda sosyal mesafeye uyulmaması, maske takılmaması gibi faktörler nedeniyle ülkemizdeki son vaka sayılarında artış söz konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos corona virüs verilerini açıkladı. Buna göre dünkü vaka sayısı 1.178 olurken, vefat eden kişi sayısı da 19 oldu. Türkiye genelinde il il şehir şehir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre vaka sayısının kontrol altına laınamadığı bölgelerde özel yasaklar uygulanabilir.