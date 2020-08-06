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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haber: Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Sosyal medyada dolaşan İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi için flaş açıklama geldi!

haber: ilan edilecek mi? Sosyal medyada dolaşan İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi için flaş açıklama geldi!

Sosyal medya üzerinden yayılan bazı illerde belirli tarihlerde olacağı iddiasına ilişkin açıklaması İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan geldi. İsmail Çataklı, koronavirüs salgınına ilişkin alınacak tedbirlerin resmi kanallar yoluyla duyurulduğunu ifade ederken bu genelgenin sahte olduğunu ifade etti. Peki, sokağa çıkma yasağı yapılacak mı? Sosyal Medyada dolaşan İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi gerçek mi? İşte İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan gelen son dakika açıklamasının detayları…

AA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 07:24 Son Güncelleme: 6.8.2020 07:25 ABONE OL
Son dakika haberler... Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Sosyal Medyada dolaşan İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi için flaş açıklama geldi!

genelgesi adı altında sosyal medya üzerinden yayılan iddialara İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan açıklaması geldi. Dolaşan iddiada büyükşehir statüsüne sahip Ankara, İstanbul ve İzmir'in de dahil olduğu tam 15 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı bildirilirken bu genelgenin sahte olduğu Bakan Yardımcısı Çataklı tarafından duyuruldu. Peki, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Sosyal Medyada dolaşan İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi gerçek mi? İşte o son dakika açıklaması…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, İLAN EDİLECEK Mİ?

Sosyal medya üzerinden yayılan ve salgın nedeniyle 15 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağı iddiası kısa sürede büyük bir kitleye yayılırken iddialara İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yanıt verdi. Çataklı, bu tür kısıtlama kararlarının ancak resmi kanallar yoluyla kamuoyuna duyurulduğunu bildirerek genelgenin sahte olduğunu bildirdi…

Son dakika haberler... Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Sosyal Medyada dolaşan İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi için flaş açıklama geldi!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İDDİALARINA FLAŞ AÇIKLAMA!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Son dakika haberler... Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Sosyal Medyada dolaşan İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi için flaş açıklama geldi!

İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."

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Son dakika haber: Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Sosyal medyada dolaşan İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi için flaş açıklama geldi!
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