Son dakika haber: Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Sosyal medyada dolaşan İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi için flaş açıklama geldi!

Sokağa çıkma yasağı genelgesi adı altında sosyal medya üzerinden yayılan iddialara İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan son dakika açıklaması geldi. Dolaşan iddiada büyükşehir statüsüne sahip Ankara, İstanbul ve İzmir'in de dahil olduğu tam 15 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı bildirilirken bu genelgenin sahte olduğu Bakan Yardımcısı Çataklı tarafından duyuruldu. Peki, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Sosyal Medyada dolaşan İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi gerçek mi? İşte o son dakika açıklaması…
Sosyal medya üzerinden yayılan ve salgın nedeniyle 15 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağı iddiası kısa sürede büyük bir kitleye yayılırken iddialara İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yanıt verdi. Çataklı, bu tür kısıtlama kararlarının ancak resmi kanallar yoluyla kamuoyuna duyurulduğunu bildirerek genelgenin sahte olduğunu bildirdi…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İDDİALARINA FLAŞ AÇIKLAMA!
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.
Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.
İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."