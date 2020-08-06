Son dakika Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve günlük korona tablosu: 6 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı ile ilgili tüm gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak geçtiğimiz gün açıklanan tabloda vakaların yeniden binin üstünde kaydedilmesinin ardından ikinci dalga mı geliyor soruları vatandaşlarca gündeme taşındı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açamasını önlemeliyiz ifadeleri ile vatandaşları uyardı. Peki, Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile 6 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika gelişmeleri…
Türkiye corona virüsü vaka sayısı genel tabloya bakıldığında 236 bin 112 olarak bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün paylaştığı tabloyla ilgili ise vatandaşları tedbirde birliğe ihtiyacımız sözleri ile salgının ciddiyetini hatırlatmıştı. Bugüne ilişkin veriler ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor…
Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 53 bin 842 test yapıldı, 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1015 kişi de iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 219 bin 506 oldu.
Toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308, vaka sayısı 236 bin 112, vefat sayısı 5 bin 784 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 219 bin 506'ya yükseldi. Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,4 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:
"Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54 bin. Toplam test sayısı 5 milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."
Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin, "Hastalığı önemsiz gösterenlerle, hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın." ifadesini kullandı.
Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele konusunda vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında da bulundu.
Sağlık Bakanlığınca, küresel bir salgın olan yeni tip koronavirüsün, Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığını ortaya koyacak bilimsel araştırmayla virüsün genetik haritası çıkarılacak.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, yarın ülke genelinde tüm yaşam alanlarında en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimi yapılacak.
Ankara Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin il genelinde yürütülen çalışma ve hazırlıklardan "Ankara'da hasta patlaması olduğu ve sağlık altyapısının çöktüğü" şeklinde sonuçlar çıkarmanın gerçekle bağdaşmayacağı belirtilerek, "İlimizde halen pandemi kontrol altındadır." ifadesi kullanıldı.