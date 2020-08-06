Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Süper Loto 25 milyon değerinde ikramiye için çekilecek. Şans oyunu tutkunları, bugünkü Süper Loto çekilişi için geri sayıma başladı. Bu nedenle de, Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekilecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Süper Loto çekilişi Milli Piyango Online sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor. Bu başlık altında, 6 Ağustos Perşembe tarihli Süper Loto çekiliş saati, sonuç sorgulama ekranı ve bugünkü detaylar hakkında detaylar yer alıyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleşecek. Milli Piyango TV kanalından canlı izlenecek olan Süper Loto çekilişinde ikramiye tutarı 25 Milyon TL'yi aştı.. Çekilişin hemen ardından Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak ve sabah.com.tr'den takip edilebilecek.