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çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

, ve gibi şans oyunları oynayan birçok vatandaş gözünü, gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevirdi. Süper Loto çekiliş sonuçları 6 Ağustos için saatler kaldı. Peki, 25 milyon TL değerinde büyük ikramiye kazananları ve Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Bugünkü Süper Loto çekiliş sonuçları bu başlık altında yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 15:22 ABONE OL
Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

25 milyon değerinde ikramiye için çekilecek. Şans oyunu tutkunları, bugünkü Süper Loto çekilişi için geri sayıma başladı. Bu nedenle de, Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekilecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Süper Loto çekilişi Milli Piyango Online sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor. Bu başlık altında, 6 Ağustos Perşembe tarihli Süper Loto çekiliş saati, sonuç sorgulama ekranı ve bugünkü detaylar hakkında detaylar yer alıyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleşecek. Milli Piyango TV kanalından canlı izlenecek olan Süper Loto çekilişinde ikramiye tutarı 25 Milyon TL'yi aştı.. Çekilişin hemen ardından Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak ve sabah.com.tr'den takip edilebilecek.

Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılabiliyor.

Süper Loto'yu online oynamak için Milli Piyango uygulaması ya da Milli Piyango Online sitesi üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlanabilir.

Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto'yu oynamaya devam edilebilir.

Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Oynanan her kolon 3 TL'dir. 18 yaşından büyük olan herkes oynayabilir.

Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

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Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
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