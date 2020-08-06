Taksim Meydanı'nda dilenci istilası yaşanıyor

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde insanların kollarından tutarak zorla para dilenen kadınlar vatandaşları canından bezdirdi. Bölgede gün geçtikçe artan dilencilerin istilası rahatsızlık yaratırken İBB Zabıta ekiplerinin duyarsız kalması ve olup biteni görmezden gelmeleri dikkati çekti.

VATANDAŞLAR CADDEDE YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

Zabıta ekiplerinin dilencilere müdahalede bulunmamalarının nedeninin ise, Kadıköy'de yakalanan bir dilencide Kovid-19 görülmesinin nedeniyle tedirginlik yarattığı ve bu nedenle ekiplerin müdahale etmekten kaçındıkları olduğu iddia edildi. Vatandaşlar meydanlarda ve caddede yürüyemez hale geldiklerini adım başı dilencilerle karşılaşmaktan rahatsız olduklarını kaydettiler.