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'nda dilenci istilası yaşanıyor

İstanbul 'nda yerli ve yabancı turistlere yönelik duygu sömürüsü yaparak para dilenenler her geçen gün artarken zabıta ekipleri mücadelede yetersiz ve duyarsız kalıyor. Kimi turistleri elleriyle rahatsız ederek para isterken kimisi de su satıyorum diyerek vatandaşları taciz edip para dileniyor.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 13:27 Son Güncelleme: 6.8.2020 13:35 ABONE OL
Taksim Meydanı'nda dilenci istilası yaşanıyor

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde insanların kollarından tutarak zorla para dilenen kadınlar vatandaşları canından bezdirdi. Bölgede gün geçtikçe artan dilencilerin istilası rahatsızlık yaratırken İBB Zabıta ekiplerinin duyarsız kalması ve olup biteni görmezden gelmeleri dikkati çekti.

VATANDAŞLAR CADDEDE YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

Zabıta ekiplerinin dilencilere müdahalede bulunmamalarının nedeninin ise, Kadıköy'de yakalanan bir dilencide Kovid-19 görülmesinin nedeniyle tedirginlik yarattığı ve bu nedenle ekiplerin müdahale etmekten kaçındıkları olduğu iddia edildi. Vatandaşlar meydanlarda ve caddede yürüyemez hale geldiklerini adım başı dilencilerle karşılaşmaktan rahatsız olduklarını kaydettiler.

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Taksim Meydanı'nda dilenci istilası yaşanıyor
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