Yollar yine kan gölü

Kurban Bayramı süresince yollarda oluşan yoğunluk nedeniyle artan trafik kazaları bayram sonrasında da hız kesmedi. Dün yurdun çeşitli bölgelerinde ölümlü trafik kazaları meydana geldi. Bolu'nun Gerede ilçesinde D-750 yolunda seyir halindeki Mehmet Sarıgül'ün kullandığı otomobil, Ömer Yayla yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Emine Artul (74), Ömer Artul (78) ve Büşra Artul (20) hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Sarıgül de yaralandı. Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında meydana gelen kazada ise, Babaeski ilçesinde oturan ve Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalıştıkları fabrikaya gidenlerin içinde bulunduğu Gürkan Yalçın yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada Mehmet Manav (51) ile Hayri Denk (45) yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Gürkan Yalçın ile Serbülent Ün tedaviye alındı. Kahramanmaraş'ta ise mobilya malzemesi yüklü TIR, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 25. kilometresinde dereye devrildi. Kazada, TIR'ın altında sıkışan sürücü A.K. olay yerinde yaşamını yitirdi.Öte yandan Karabük'ün Yenice ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İstanbul Fatih'te ise park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrilen motosikletli kurye Enes Kösen (18) itfaiye aracının altında ezilerek yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kösen'in ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si bebek 6 kişi yaralanırken, Ankara'da ise düğüne giden kişileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 12 yaralandı.