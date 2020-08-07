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Profesörü mültecilerle dalga geçti! Skandal paylaşıma tepki yağdı

’nde hocalık yapan Prof.Bahadır Erdem’in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden attığı bir hikaye olay oldu. Hikayesiyle mültecilerle dalga geçen Erdem’in mülteciler ile ilgili çalışmalarda bulunduğu biliniyor.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 7.8.2020 19:13 Son Güncelleme: 7.8.2020 19:18 ABONE OL
Mülteci Profesörü mültecilerle dalga geçti! Skandal paylaşıma tepki yağdı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocalarından Profesör Bahadır Erdem, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden skandal bir hikaye paylaşımında bulundu.

ADETA DALGA GEÇTİ

Mülteciler ile ilgili çalışmalarda bulunan ve Milletlerarası Hukuk Profesörü ünvanı ile sempozyumlarda da konuşan Erdem, attığı hikayesinde mültecilerle dalga geçerek, "Flamingoyu park ettik bekliyor. İhtiyaç sahibi mülteci olursa karşı adaya gitsin diye de verebiliriz. 200 kilo kadar taşır pembiş pembiş. Aleyna Tilki'ninkinden..." yazması büyük tepki aldı.

Bilindiği gibi Erdem, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından düzenlenen "Mülteci Okulu" projesinde de konuşmacı olarak görev almıştı. Profesör Bahadır Erdem Yabancıların Aile Ve Kişiler Hukukuna İlişkin Uygulama Örnekleri konusunda eğitim vermişti.

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Mülteci Profesörü mültecilerle dalga geçti! Skandal paylaşıma tepki yağdı
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