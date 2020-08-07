Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABER: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi

HABER: var mı? İçişleri Bakanı ’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi

Sosyal medyada uygulanacağı iddiaları ortaya atılırken, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklaması geldi. Sosyal medyada dolaşan iddiada, Gaziantep, İzmir, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kayseri, İzmir, Zonguldak, Sakarya gibi büyükşehir statüsüne sahip 15 ilimizde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bilgisi bulunuyordu. Bu iddiaya önce İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan, daha sonra ise İçişleri Bakanı ’dan açıklama geldi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte sosyal medyada dolaşan bu genelgeye ilişkin son dakika açıklaması…

Giriş Tarihi: 7.8.2020 09:17 Son Güncelleme: 7.8.2020 09:18 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada olacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. 15 büyük şehrimizde uygulanacağı iddia edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili ilk açıklama ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan gelmişti. Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti. Daha sonra bir açıklamada İçişleri Bakanı 'dan geldi. İşte Bakan Soylu'nun o açıklaması…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İDDİALARINA FLAŞ AÇIKLAMA!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Son Dakika Haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi

İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak'ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı ile ilgili, 'Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.' dedi.

Son Dakika Haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi

Özellikle bayram tatilinden sonra plajlarda sosyal mesafeye uyulmaması, maske takılmaması gibi faktörler nedeniyle ülkemizdeki son vaka sayılarında artış söz konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos corona virüs verilerini açıkladı. Buna göre dünkü vaka sayısı 1.178 olurken, vefat eden kişi sayısı da 19 oldu. Türkiye genelinde il il şehir şehir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre vaka sayısının kontrol altına laınamadığı bölgelerde özel yasaklar uygulanabilir.

Son Dakika Haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi

.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABER: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA