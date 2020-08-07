SON DAKİKA HABER: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi

İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak'ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili, 'Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.' dedi.