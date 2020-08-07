SON DAKİKA HABER: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. 15 büyük şehrimizde uygulanacağı iddia edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili ilk açıklama ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan gelmişti. Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti. Daha sonra bir açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. İşte Bakan Soylu'nun o açıklaması…
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.
Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.
İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak'ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili, 'Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.' dedi.
Özellikle bayram tatilinden sonra plajlarda sosyal mesafeye uyulmaması, maske takılmaması gibi faktörler nedeniyle ülkemizdeki son vaka sayılarında artış söz konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos corona virüs verilerini açıkladı. Buna göre dünkü vaka sayısı 1.178 olurken, vefat eden kişi sayısı da 19 oldu. Türkiye genelinde il il şehir şehir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre vaka sayısının kontrol altına laınamadığı bölgelerde özel yasaklar uygulanabilir.
.