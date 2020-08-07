Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) yapılan yeni düzenlemeyle haftanın 3 günü (Salı, Perşembe, Pazar) çekilişini düzenlediği Süper Loto'nun 3. çekiliş sonuçları bugün (6 Ağustos 2020 Perşembe) yapılacak olan canlı çekilişle belli olacak. 3. çekiliş için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Süper Loto 6 Ağustos canlı çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (6 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 3. online Süper Loto sonuçları saat 20.00'da yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte canlı çekilişle günün şanslı numaraları...