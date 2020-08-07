Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

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sonuçları belli oldu! Online MPİ bilet sorgulama ekranı

İdaresi (MPİ) tarafından haftanın 3 günü günü (Salı, Perşembe, Pazar) üzerinden yapılan oyununun 3. çekilişinin şanslı numaraları 6 Ağustos 2020 Perşembe (bugün) yapılan canlı çekilişle birlikte belli oldu. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusu üzerinden günün şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. İşte MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 7.8.2020 07:04 Son Güncelleme: 7.8.2020 07:05 ABONE OL
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile bilet sorgulama ekranı BURADA!

MPİ'nin ( İdaresi) yapılan yeni düzenlemeyle haftanın 3 günü (Salı, Perşembe, Pazar) çekilişini düzenlediği 'nun 3. çekiliş sonuçları bugün (6 Ağustos 2020 Perşembe) yapılacak olan canlı çekilişle belli olacak. 3. çekiliş için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Süper Loto 6 Ağustos sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (6 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 3. online Süper Loto sonuçları saat 20.00'da yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte canlı çekilişle günün şanslı numaraları...

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile bilet sorgulama ekranı BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 3. Süper Loto çekiliş sonuçları: 20 - 53 - 25 - 9 - 38 - 21


6 AĞUSTOS SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SÜPER LOTO KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto'yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto'yu oynamaya devam edebilirsin.

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile bilet sorgulama ekranı BURADA!

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.

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Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
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