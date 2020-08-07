Teknesinde alıkoyduğu genç kıza aylarca tecavüz etti

İstanbul Beşiktaş'ta akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 46 yaşındaki adam, 17 yaşındaki genç kızı teknesine zorla bindirerek defalarca kez tecavüz etti. Genç kızı, 'Benim olmanı istiyorum, eğer olmazsan okul hayatını bitiririm, ailene her şeyi söylerim' şeklindeki sözlerle tehdit eden adam, aylarca cinsel saldırısını sürdürdü. Olay ortaya çıkması ardında şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

"ZORLA TEKNEYE BİNDİRDİ"



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki mağdur genç kızın ifadesine yer verildi. Genç kız ifadesinde, 46 yaşındaki şüpheli Mehmet P.'nin kendisini kullandığı tekneye çağırdığını, daha sonra teknesi ile Beşiktaş İskelesi'ne gelerek kendisini zorla tekneye bindirdiğini ifade etti. Burada kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, karşı koymaya çalışması üzerine şüphelinin kolunu bacağını tutarak tüm gücünü kullandığını belirtti.

DEFALARCA TEHDİT ETTİ



Olaydan sonra kendisine hitaben 'Benim olmanı istiyorum, eğer olmazsan okul hayatını bitiririm, ailene her şeyi söylerim' şeklinde tehditte bulunduğunu, bu durumun aylarca devam ettiğini, şüphelinin kendisini her ay cinsel olarak istismar ettiğini ileri sürdü. Kendisine hitaben yanına gelmediği "18 yaşını doldurunca seni alıp gideceğim" şeklinde sözler söylediğini, şüphelinin kendisine en son aynı şekilde gemide cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

TANIK BEYANLARI OLAYI DOĞRULADI



Genç kızın şikâyetçi olması ardından alınan tanık ifadeleriyle mağdur beyanlarını doğrulandı. Şüphelinin savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti. Savcılıkça, mağdurun yaşı ile uyumlu bilişsel ve fiziksel gelişim gösterdiği ve iletişim becerilerini, spontane olarak kullandığı ve yaşanan olayı, 'güvenilirlik ve geçerlilik' çerçevesinde anlattığı, bunun neticesinde ifadesinin güvenilir olduğu kanaatine yer verildiği belirtildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK



Mağdurun iddiaları ile uyumlu adli raporları, tanık ifadeleri, olayın açığa çıkma şekli, düzenlenen tutanaklar ve tüm soruşturma evrakı kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin mağdur küçüğü alıkoyarak 'Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Zincirleme olarak Nitelikli Cinsel İstismar' suçlarını işlediği belirtildi. Yine zincirleme olarak 'Tehdit' suçlarını işlediği yönünde kamu davası açmaya yeter delil ve şüpheye ulaşıldığı kaydedildi.

Şüpheli 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçlarından ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.