Yunan ölüme terk etti Mehmetçik kurtardı

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 120 sığınmacı kurtarıldı. Balıkesir Ayvalık'ta, 46 Afganistan uyruklu sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Çıplak Ada açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 46 düzensiz göçmeni kurtardı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi yardımlarda bulunuldu. Muğla Marmaris'te de, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı. Çanakkale Ayvacık'ta ise sahil güvenlik ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunan askerince itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 37 sığınmacıyı karaya çıkardı.