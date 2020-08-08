Camdan gençleri zehirliyordu! 70’lik uyuşturucu satıcısı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde bir ihbar yapıldı. İhbarda, Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde bulunan demir parmaklıklı evde Sedef isimli şahsın devamlı camda oturduğu ve camdan uyuşturucu satışı yaptığı bunu mahallede herkes tarafından bilindiği ancak korktukları için kimsenin bilgi vermediğini ve mahallede yaşayanlarından bundan rahatsız olduğu ihbar etti. Polisler olay yerine gidip, inceleme yaptı. Bahse konu evin camının açık olduğu, camda 65-70 yaşlarında kilolu bir bayanın oturduğu ve devamlı birilerinin cam önüne gelerek bir şeyler verip aldıkları, araçların duraklayarak bir şey konuşup camdan tokalaşıp ayrıldıkları belirlendi.

REÇETELİ İLAÇLARI SATIYOR

Savcılığa ihbar edilen durum ardından söz konusu evde inceleme yapıldı. İki oda bir salondan ve bir holden oluşan evde yapılan aramada salonda cam kenarında bulunan sedir olarak tabir edilen oturağın altında siyah renkli poşet içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı olduğu değerlendirilen haplardan; 'Lyrıca' ibaresi bulunan 300 Mg'lik 1 tabletinde toplam 14 adet olan 8 tablet toplamda 112 adet hap, 'Gabateva' ibaresi bulunan 800 M g'lik 1 tabletinde 10 adet olmak üzere toplam 5 tablet 50 adet hap, 'Neurontın' ibaresi bulunan 800 Mg'lik 1 tabletinde 10 adet olmak üzere 8 tablet toplam 80 adet hap, ' Xanax' ibaresi bulunan 1 Mg'lık 1 tabletinde 10 adet olmak üzere toplam 14 adet hap ele geçirildi.

70 YAŞINDA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPIYOR

Emniyet güçleri, söz konusu evle aynı sokak üzerinde bulunan Sahaf Muslihiddin Camisine 5 metre, İstiklal ilkokuluna ise 10 metre mesafede olduğunun tespit edildi. Ele geçirilen maddelerin, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarınca yapılan incelemeler sonucunda yeşil reçeteye tabii 'Pregabalin' ve 'Alprazolam' ile kontrole tabi ve reçete ile satılan 'Gabapentin' etken maddelerini içerdiğinin tespit edildi. Savcılıkça ifadesi alınan 70 yaşındaki Sedef İ., tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Adli kontrol altına alınan Sedef İ. hakkında, 'Uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan 30 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

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