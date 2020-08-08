Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 8 Ağustos Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango'da yeni dönem ile birlikte Çılgın Sayısal Loto sonuçları da yakından takip ediliyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 ve 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 50 milyon 807 bin 207 TL devretmişti. Bunun ardından da Çılgın Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.
Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 50 milyon 807 bin 207 liralık büyük ikramiye devretti. Çekilişte 5+1 ve 5 bilen çıkmadı. 4 bilen 124 kişi 4 bin 225 lira 15 kuruş, 3 bilen 5 bin 312 kişi 123 lira 25 kuruş, 2 bilen 81 bin 274 kişi 12 lira 5 kuruş kazandı.
Çılgın Sayısal Loto'nun 50 milyon TL büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
Milli Piyango Online 8 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;
Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto adresi ve sabah.com.tr'den açıklanacak.
Sonuçları öğrenmek için haberimizi takipte kalınız.
ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜN ÇEKİLİYOR?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto'da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, Milli Piyango Online sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.