Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 8 Ağustos Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango'da yeni dönem ile birlikte Çılgın Sayısal Loto sonuçları da yakından takip ediliyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 ve 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 50 milyon 807 bin 207 TL devretmişti. Bunun ardından da Çılgın Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

DEVİR SONRASI ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 50 milyon 807 bin 207 liralık büyük ikramiye devretti. Çekilişte 5+1 ve 5 bilen çıkmadı. 4 bilen 124 kişi 4 bin 225 lira 15 kuruş, 3 bilen 5 bin 312 kişi 123 lira 25 kuruş, 2 bilen 81 bin 274 kişi 12 lira 5 kuruş kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 8 AĞUSTOS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto'nun 50 milyon TL büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 8 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;