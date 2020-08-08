Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 18 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 4 kilo 656 gram uyuşturucu, 9 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.TurAz Kartalı tatbikatında Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi Başkentte DEAŞ operasyonu