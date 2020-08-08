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'te operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haberi... 'te düzenlenen operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve tabancalar ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 09:27 Son Güncelleme: 8.8.2020 09:39 ABONE OL
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 4 kilo 656 gram uyuşturucu, 9 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
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