Hangisi 9'a kalansız bölünür? 9'a kalansız bölünen sayılar hangileri?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Hangisi 9'a kalansız bölünür? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi 9'a kalansız bölünür? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Hangisi 9'a kalansız bölünür?

A) 111.111

B)1.111.111

C) 11.111.111

D)111.111.111

Cevap: D)111.111.111