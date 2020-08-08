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Hangisi 9'a kalansız bölünür? 9'a kalansız bölünen sayılar hangileri?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi 9'a kalansız bölünür? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangisi 9'a kalansız bölünür? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 8.8.2020 21:56 Son Güncelleme: 8.8.2020 21:57 ABONE OL
Hangisi 9'a kalansız bölünür? 9'a kalansız bölünen sayılar hangileri?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Hangisi 9'a kalansız bölünür? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi 9'a kalansız bölünür? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Hangisi 9'a kalansız bölünür?

A) 111.111

B)1.111.111

C) 11.111.111

D)111.111.111

Cevap: D)111.111.111

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Hangisi 9'a kalansız bölünür? 9'a kalansız bölünen sayılar hangileri?
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