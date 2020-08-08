İzmir’de kaybolan gencin cesedi Sisam’da bulundu

İzmir'dedenizde kaybolan gencin cesedi, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Sisam Adası kıyısında bulundu. Yunan sahil güvenlik ekipleri, önceki gün Sisam Adası kıyısında bir ceset buldu. Türk makamlarıyla kurulan temasın ardından cesedin, Seferihisar'da 2 Ağustos'ta denize girdikten sonra kaybolan 22 yaşındaki Efekan Dinçer'e ait olabileceği değerlendirildi. Ailesi, fotoğraflar üzerinden cesedin Dinçer'e ait olduğunu teşhis etti. Baba Abdullah Dinçer, "Haber gelince 'oğlumuz bulundu' diye çok sevindik ancak hevesimiz kursağımızda kaldı" dedi.