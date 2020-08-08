SON DAKİKA HABERİ - Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı ile 8 Ağustos 2020 günlük tablo!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı üzerinde son günlerde yaşanan artış vatandaşlar üzerinde tedirginliğe yol açıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber tatil beldelerine akın eden kesimin bu noktada tedbirlere uyması büyük önem arz ederken uzmanların uyarıları bu konuda sıklaştı. Ülkede ikinci dalga mı geliyor sorusu milyonların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda günlük vakalar da yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı son dakika gelişmeleri…
Akşam saatlerinde ülke genelinde Türkiye corona virüsü vaka sayısı gibi salgına ilişkin son durum vatandaşların gündem maddelerinin başında geliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden günlük tabloyu kamuoyu ile paylaşırken salgına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunuyor…
Türkiye'de son 24 saatte 1185 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 56 bin 726 test yapıldı, 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1028 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 221 bin 574 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, vaka sayısı 238 bin 450 ve vefat 5 bin 813 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." değerlendirmesinde bulundu.
"150'YE YAKIN ÜLKEYE MASKEDEN TULUMA, İLAÇLARA VARINCAYA KADAR HER ŞEYİ GÖNDERİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomideki durumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ekonomide söylenenlerin hepsi bir tarafa. Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar, bunların hepsi, bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor. Sen ülkeye bak ülkeye, ülke nerede. Türkiye nerede, Batı nerede, dünya nerede... Şu anda 150'ye yakın ülkeye koronavirüs salgınıyla ilgili maskeden tuluma, ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz. Bunlar bedelsiz olmuyor, bir şeyle oluyor. Bunları görmüyor musunuz? Türkiye bunları yapıyor. Böyle bir dönemde biz Çam Sakura Hastanesini bitirdik. 45 günde gerek Murat Dilmener Hastanesini gerek Pakize Öz Hastanesini bitirdik. Bunlar neyle oluyor? Bu, Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Türkiye'nin gücü olmasa siz bu kadar kısa zamanda bu hastaneleri yapabilir misiniz? Bunları da yaptık bitirdik. Biz gücümüzü nereden alıyoruz? Milletimizden alıyoruz. Bu millete bunlar layıktır, yapacağız ve milletimiz biz birilerine muhtaç etmeyeceğiz."