Tehdit eden kadını evinde öldürdü

İstanbulFatih'te ithalat ihracat işi yapan Selamettin Ç. (57) evine gittiği arkadaşı Tacikistanlı kadın Makhfırat Ashurova'yı (41) silahla öldürdü. Küçük Langa Caddesi'ndeki Kurt Apartmanı'nda yaşanan olayın ardından polisi arayıp teslim olmak istediğini söyleyen katil zanlısı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, "Benim verdiğim parayla (120 lira) Sarıyer'de plaja gitti. İki erkekle birlikte denize gitmişler. Ben de buna kızdım. Telefonla aradım. Bana hakaret etti. Küfürler savurup tehdit etti. Evine çağırdı, evde tartıştık. Olayı gerçekleştirdim" dediği ileri sürüldü. Selamettin Ç., Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.