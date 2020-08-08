Gönüllere taht kurdu o anları böyle anlattı...

Geçtiğimiz günlerde Sivas kent merkezi Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi'nde bulunan bir çeşmenin başında insanların içini ısıtan bir görüntü kayda alınmıştı. Görüntülerde yaşlı kadın sıcaktan susayan sokak köpeğine lastik ayakkabısını çıkarıp içine su doldurduktan sonra su içirmişti. Hayvan sever kadının köpeğe su içirirken ki o anlarını ise iki kuzen cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaşınca büyük beğeni toplamıştı. Hatice teyze o anları anlatırken göz yaşlarını hakim olamadı. Hayvanları çok sevdiği dile getiren Hatice teyze, "Onu da Allah yarattı, bizi de Allah yarattı" dedi.

"ONU DA ALLAH YARATTI BİZİ DE"

O anları gözyaşları içinde anlatan Hatice Kayabaşı şu ifadeleri kullandı: "Çeşmeye gittim. Çeşmeden su doldurdum. Ben suyu içerken yanıma bir köpek geldi. Köpek yanıma geldiğinde bende dedim ki köpek susamış, su verecek bir şey yok ki suyu vereyim. Hayvana 'Yapma ne olur, ayakkabımla vereyim kabul eder misin' dedim. Sonra ayakkabıyla suyu verdim. Köpekte suyu içti."

"YETER Kİ SEN İÇ BENDE SENİNLE BERABER İÇERİM. BEN SENDEN AŞAĞIYIM"

Kayabaşı su içirdiği köpeğe "Yeter ki sen iç bende seninle beraber içerim. Ben senden aşağıyım" dediğini belirterek, "Köpeğe 'Yeter ki sen iç bende seninle beraber içerim. Ben senden aşağıyım' dedim. Suyun hepsini içti. Gel ikimiz beraber içelim dedim ve bir daha doldurdum. Bu sefer içmedi gitti. Ben bir tek o değil tarladaki kuşlara bile su veririm. Hayvanları seviyorum. Onu da Allah yarattı bizi de Allah yarattı. Biz bir tüyünü yaratabilir miyiz? Allah bize dil diş vermiş, onlara vermemiş" diyerek konuştu.