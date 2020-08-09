İtfaiye ekiplerine Tarlabaşı Doğramacı Şakir Sokak'tan yangın ihbarı yapıldı. Yangın için harekete geçen itfaiye ekipleri, yangının çıktığı sokağa ulaşımı sağlayan sokaktaki inşaat alanının yolu daraltan paravanları nedeniyle olay yerine ulaşamadı. İtfaiye ekipleri bir süre paravanı kaldırmaya çalıştı.

Beyoğlu'ndaki yangında itfaiyenin zor anları | Video

VATANDAŞLAR EKİPLERE YARDIM ETTİ

Ekipler, daha sonra yaklaşık 100 metre hortum çekerek yangına müdahalede bulundu. Vatandaşlar hortumu çekmeye çalışan itfaiyecilere yardım ederken yangının küçük çaplı olması itfaiyeye rahat nefes aldırdı.