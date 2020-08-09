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'ndaki yangında itfaiyenin zor anları

'nda metruk bir binada çıkan yangına müdahale etmek amacıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inşaat alanı için çekilen paravanlar nedeniyle sokağa giremedi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 11:54 Son Güncelleme: 9.8.2020 12:17 ABONE OL
Beyoğlu'ndaki yangında itfaiyenin zor anları

İtfaiye ekiplerine Tarlabaşı Doğramacı Şakir Sokak'tan yangın ihbarı yapıldı. Yangın için harekete geçen itfaiye ekipleri, yangının çıktığı sokağa ulaşımı sağlayan sokaktaki inşaat alanının yolu daraltan paravanları nedeniyle olay yerine ulaşamadı. İtfaiye ekipleri bir süre paravanı kaldırmaya çalıştı.

Beyoğlu'ndaki yangında itfaiyenin zor anları | Video

VATANDAŞLAR EKİPLERE YARDIM ETTİ

Ekipler, daha sonra yaklaşık 100 metre hortum çekerek yangına müdahalede bulundu. Vatandaşlar hortumu çekmeye çalışan itfaiyecilere yardım ederken yangının küçük çaplı olması itfaiyeye rahat nefes aldırdı.

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Beyoğlu'ndaki yangında itfaiyenin zor anları
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