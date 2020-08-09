Son dakika: 18 yaşındaki genç Apple'ın açığını buldu! ABD'den bakın ne cevap geldi...

Unan, "Çağrıda babamla 10-15 saniye konuştum ve telefon kapandı. Telefon yeniden başlatma moduna geçti. Açıldıktan sonra her program farklı bir dilde çalışmaya başladı. Bütün uygulamalardaki bütün diller birbirine karıştı. Açığını fark edince yetkililere bildirdim. Teşekkür ettiler ve açığı düzelttiler. Çevremde başka açıklar bulan arkadaşlarım var. Onlara büyük ödüller teklif edildi. Bana sadece teşekkür edildi. Ben buna da sevindim ama küçük de olsa bir ödül verilebilirdi" diye konuştu.