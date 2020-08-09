Son dakika haberi: Fıstık tarlasındaki kavga ölümle bitti! Baba ile oğlu öldü araya giren uzman çavuş...

DHA'nın haberine göre söz konusu kanlı olay sabah 06:00 sularında yaşandı. Gaziantep'in fıstık üretimiyle meşhur ilçesi Karkamış'ta fıstık kavgası ölümle bitti. Hayatını kaybeden Mehmet Ağgün, oğlu ve akrabalarıyla birlikte kiraya verdikleri fıstık tarlasına gitti. Fıstık tarlasını kiralayan kişilerle aralarında kavga çıktı. Kavganın sonunda akrabalar jandarma ekiplerine haber verdi. İki grup arasındaki kavgada tüfekler konuştu.

Tartışma sırasında iki taraf yanlarındaki tüfeklerle birbirine ateş açmaya başladı. Bir uzman çavuşun ayağından vurulduğu silahlı kavga jandarmaların müdahalesi ile sonlandırıldı. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından pompalı tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.