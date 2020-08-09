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haberi: Fıstık tarlasındaki kavga ölümle bitti! Baba ile oğlu öldü araya giren uzman çavuş...

'in ilçesinden gelen haberine göre kiraya verilen fıstık bahçesinde kiracılar ile arazi sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonrasında ateşlenen tüfeklerden çıkan saçmalarla yaralanan 61 yaşındaki Mehmet Aügün ile oğlu 34 yaşındaki hayatını kaybetti. Olaya müdahale eden biz uzman çavuş ile 6 kişi de yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 14:20 Son Güncelleme: 9.8.2020 14:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Fıstık tarlasındaki kavga ölümle bitti! Baba ile oğlu öldü araya giren uzman çavuş...

DHA'nın haberine göre söz konusu kanlı olay sabah 06:00 sularında yaşandı. Gaziantep'in fıstık üretimiyle meşhur ilçesi Karkamış'ta fıstık kavgası ölümle bitti. Hayatını kaybeden Mehmet Ağgün, oğlu ve akrabalarıyla birlikte kiraya verdikleri fıstık tarlasına gitti. Fıstık tarlasını kiralayan kişilerle aralarında kavga çıktı. Kavganın sonunda akrabalar jandarma ekiplerine haber verdi. İki grup arasındaki kavgada tüfekler konuştu.

Tartışma sırasında iki taraf yanlarındaki tüfeklerle birbirine ateş açmaya başladı. Bir uzman çavuşun ayağından vurulduğu silahlı kavga jandarmaların müdahalesi ile sonlandırıldı. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından pompalı tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba ile oğlun cenazesi morga gönderilirken, yaralanan uzman çavuş ile Faik Bucak, İsmail Bucak, Adem Bucak, Nabi Bucak ve arazi sahibi Ağgün ailesinden isimleri öğrenilemeyen 2 kişi Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Yeni bir kavga yaşanmaması için fıstık arazisinde ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Son dakika haberi: Fıstık tarlasındaki kavga ölümle bitti! Baba ile oğlu öldü araya giren uzman çavuş...
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