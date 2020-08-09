Son dakika | 9 Ağustos bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?

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| 9 Ağustos bugün var mı? Hafta sonu , açıklama geldi mi?

Gündemin en çok merak edilen konuları arasında haberleri yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte bazı kısıtlamalar getirilmiş ve uymayanlara cezai işlem uygulanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin sosyal medyada dolaşan belgelerle alakalı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan açıklama geldi. Ardından konu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Buna göre; hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? ? İşte sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 9.8.2020 07:33 Son Güncelleme: 9.8.2020 07:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9 Ağustos bugün sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?

haberler… Türkiye'nin gündeminde uzun süredir sokağa çıkma yasağına ilişkin haberler yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada İçişleri Bakanlığı genelgesi adı altında sokağa çıkma yasağıyla alakalı belgeler paylaşılmıştı. Konuya yönelik gelişmeleri yakından takip edilirken en son açıklama ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Bakan Soylu'dan geldi. Bu kapsamda Bakan Soylu, koronavirüs salgınına tedbiren kısıtlama getirileceği iddialarına açıklık getirmiş oldu. Peki Hafta sonu var mı, olacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BUGÜN YASAK VAR MI, OLACAK MI? 9 AĞUSTOS

Ülkemizde koronavirüs salgınıyla birlikte alınan tedbirlerden birisi de sokağa çıkma yasağı olmuştu. Salgın süreciyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Konuya yönelik güncel bilgiler yakından takip edilirken en son açıklama resmi yetkililerden geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya açıklık getirdi ve 'Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.' dedi.

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9 Ağustos bugün sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN BELGE SAHTE Mİ?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9 Ağustos bugün sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak'ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili, 'Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.' dedi.

Özellikle bayram tatilinden sonra plajlarda sosyal mesafeye uyulmaması, maske takılmaması gibi faktörler nedeniyle ülkemizdeki son vaka sayılarında artış söz konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos corona virüs verilerini açıkladı. Buna göre dünkü vaka sayısı 1.178 olurken, vefat eden kişi sayısı da 19 oldu. Türkiye genelinde il il şehir şehir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre vaka sayısının kontrol altına laınamadığı bölgelerde özel yasaklar uygulanabilir.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı yönündeki iddialara cevap verdi ve söz konusu belgenin kesinlikle gerçek olmadığını ifade etti. Bakan Soylu ise, ''Salgın sebebiyle Sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Yasak gündemimizde yok'' dedi. Böylelikle bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı yok.

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Son dakika | 9 Ağustos bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?
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