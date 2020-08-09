Son dakika | 9 Ağustos bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?

Son dakika haberler… Türkiye'nin gündeminde uzun süredir sokağa çıkma yasağına ilişkin haberler yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada İçişleri Bakanlığı genelgesi adı altında sokağa çıkma yasağıyla alakalı belgeler paylaşılmıştı. Konuya yönelik gelişmeleri yakından takip edilirken en son açıklama ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Bakan Soylu'dan geldi. Bu kapsamda Bakan Soylu, koronavirüs salgınına tedbiren kısıtlama getirileceği iddialarına açıklık getirmiş oldu. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Ülkemizde koronavirüs salgınıyla birlikte alınan tedbirlerden birisi de sokağa çıkma yasağı olmuştu. Salgın süreciyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Konuya yönelik güncel bilgiler yakından takip edilirken en son açıklama resmi yetkililerden geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya açıklık getirdi ve 'Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.' dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.
Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.
İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."
İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak'ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili, 'Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.' dedi.
Özellikle bayram tatilinden sonra plajlarda sosyal mesafeye uyulmaması, maske takılmaması gibi faktörler nedeniyle ülkemizdeki son vaka sayılarında artış söz konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos corona virüs verilerini açıkladı. Buna göre dünkü vaka sayısı 1.178 olurken, vefat eden kişi sayısı da 19 oldu. Türkiye genelinde il il şehir şehir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre vaka sayısının kontrol altına laınamadığı bölgelerde özel yasaklar uygulanabilir.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı yönündeki iddialara cevap verdi ve söz konusu belgenin kesinlikle gerçek olmadığını ifade etti. Bakan Soylu ise, ''Salgın sebebiyle Sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Yasak gündemimizde yok'' dedi. Böylelikle bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı yok.