Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Günlük tablo ile 9 Ağustos Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

Dünyada hızlı bir şekilde yayılan corona virüsü son dakika haberleri peş peşe gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından akşam saatlerinde açıkladığı günlük tabloda vaka, ölü sayısı, hastalarda zatürre oranı ve iyileşen hasta sayısı gibi veriler yer alıyor. En son açıklanan tabloda ölü sayısı 16, vaka ise 1.172 olarak belirlendi. Buna göre; 9 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte Günlük tablo ile Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısında son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin değerlendirmeleri akşam saatlerinde yapıyor. En son açıklanan 8 Ağustos corona virüsü tablosunda 1.172 vaka tespit edilmiş, 16 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 82 hasta sağlığına kavuşmuştu. 9 Ağustos Türkiye corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen hasta sayısı açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
İşte corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin son dakika haberler...
Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu.
Sağlık Bakanı Koca: Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı.
Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1028 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 221 bin 574 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, vaka sayısı 238 bin 450 ve vefat 5 bin 813 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR.