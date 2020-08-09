Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Günlük tablo ile 9 Ağustos Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

Dünyada hızlı bir şekilde yayılan corona virüsü son dakika haberleri peş peşe gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından akşam saatlerinde açıkladığı günlük tabloda vaka, ölü sayısı, hastalarda zatürre oranı ve iyileşen hasta sayısı gibi veriler yer alıyor. En son açıklanan tabloda ölü sayısı 16, vaka ise 1.172 olarak belirlendi. Buna göre; 9 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte Günlük tablo ile Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısında son durum

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? 9 AĞUSTOS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin değerlendirmeleri akşam saatlerinde yapıyor. En son açıklanan 8 Ağustos corona virüsü tablosunda 1.172 vaka tespit edilmiş, 16 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 82 hasta sağlığına kavuşmuştu. 9 Ağustos Türkiye corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen hasta sayısı açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

İşte corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin son dakika haberler...