Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: 9 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Süper Loto sonuçlarını araştırmaya başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü yapılan çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Çekilişin hemen ardından Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online üzerinden duyuruluyor. En son yapılan çekiliş sonuçlarında kimse numaraları doğru tahmin edemeyince ikramiye devretti. Buna göre; Süper Loto sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 9 Ağustos 2020 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları 9 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 20.00'da açıklanacak.
Süper Loto sonuçları için geri sayım sürüyor. Süper Loto çekilişi her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günü olduğu gibi bugünde MPİ tarafından noter huzurunda 20.00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar için bilet sorgulama işlemini aşağıdan yapabilirsiniz…
Süper Loto'da kazandıran numaraları www.millipiyangonline.com ve aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz. Çekilişin hemen ardından Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak ve sabah.com.tr'den takip edilebilecek.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.