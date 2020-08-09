Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: 9 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

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sonuçları sorgulama ekranı: 9 Ağustos MPİ saat kaçta açıklanacak?

Şans oyunu severler sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. İdaresi tarafından açıklanan çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar merak ediliyor. Haftanın üç günü oynanan oyunda en son ikramiye tutarı 26.251.647 TL olurken, kazandıran numaralar 9, 20, 21, 25, 38 ve531 oldu. Hal böyle oluna bu haftaki çekilişe rağbet arttı. Peki sorgulama nasıl yapılır? 9 Ağustos Milli Piyango saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 9.8.2020 14:32 Son Güncelleme: 9.8.2020 14:32 ABONE OL
Süper Loto sonuçları sorgulama: 9 Ağustos Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar sonuçlarını araştırmaya başladı. İdaresi tarafından haftanın üç günü yapılan çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden duyuruluyor. En son yapılan çekiliş sonuçlarında kimse numaraları doğru tahmin edemeyince ikramiye devretti. Buna göre; Süper Loto sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 9 Ağustos 2020 Milli Piyango saat kaçta açıklanacak?

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

çekiliş sonuçları 9 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 20.00'da açıklanacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süper Loto sonuçları için geri sayım sürüyor. Süper Loto çekilişi her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günü olduğu gibi bugünde MPİ tarafından noter huzurunda 20.00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar için bilet sorgulama işlemini aşağıdan yapabilirsiniz…

Süper Loto sonuçları sorgulama: 9 Ağustos Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MİLLİ PİYANGO 9 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

'da kazandıran numaraları www.millipiyangonline.com ve aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz. Çekilişin hemen ardından Online üzerinden duyurulacak ve sabah.com.tr'den takip edilebilecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları sorgulama: 9 Ağustos Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: 9 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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