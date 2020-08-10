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'de değnekçi kavgasında kan aktı!

Beşiktaş'ta otoparkçılık, değnekçilik yaptıkları iddia edilen iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerinde bulunan silahı çıkaran kişi diğerini vurarak yaraladı. Silahlı saldırgan taksiye binerek kaçtı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 22:59 Son Güncelleme: 10.8.2020 23:00 ABONE OL
Etiler'de değnekçi kavgasında kan aktı!

Beşiktaş'ta otoparkçılık, değnekçilik yaptıkları iddia edilen iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerinde bulunan silahı çıkaran kişi diğerini vurarak yaraladı. Silahlı saldırgan taksiye binerek kaçtı.

Etiler'de değnekçi kavgasında kan aktı!

Olay, saat 19.00 sıralarında Mahallesi, Yıldız Çiçeği Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan ve sokakta otoparkçılık, değnekçilik yapan iki kişi arasında araç park etmek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen kişi üzerinde bulunan silahla ateş ederek diğer korsan otoparkçıyı yaraladı.

Etiler'de değnekçi kavgasında kan aktı!

SİLAHLI SALDIRGAN TAKSİ İLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kavganın ardından yaya olarak kaçan silahlı saldırgan ardından taksiye binerek kayıplara karıştı. Silahlı saldırgan kaçarken bir otomobile de zarar verdi.

Etiler'de değnekçi kavgasında kan aktı!

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Silahlı kavganın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan otoparkçı hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken polis kaçan şüpheliyi arıyor.

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Etiler'de değnekçi kavgasında kan aktı!
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