Kozan’da orman yangını

"4 KEZ YAKILMAYA ÇALIŞILIYOR"



Yangını ilk fark eden ve elleri ile yangını söndürmeye giden Ramazan Ulutaş, "Yangını gördüm müdahale ettik. Kasıtlı olduğunu düşüyoruz. Bu dördüncü. Memleketimiz Karadeniz gibi bunu yapan Allah'tan korksun o da bir can. Orman yanar mı. İlk gördüm telefon ettim ve hemen geldiler. İlk yangın olduğunu düşünmedim dumanlar yükselince hemen müdahale ettik" dedi.