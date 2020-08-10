Polisin yakaladığı FETÖ'cü eski uzman çavuş tutuklandı

Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde aranan kişilere yönelik çalışma sırasında Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurarak GBT sorgusu yaptı. Polis, sorgusu yapılan F.K.'nin daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman çavuş olduğunu ve ordudan atıldığını ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.