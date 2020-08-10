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Tarlaya uçan otomobildeki karı-koca yaralandı

'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp ayçiçeği tarlasına uçtu. Kazada (75) ile eşi Kıymet Bulut (74) yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 16:59 ABONE OL
Tarlaya uçan otomobildeki karı-koca yaralandı

Kaza, Malkara, Tekirdağ karayolunun Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Tekirdağ yönüne giden Kemal Bulut yönetimindeki 34 FPE 36 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp yol kenarındaki ayçiçeği tarlasına uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Kemal Bulut ile eşi Kıymet Bulut, yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Kıymet Bulut, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 30 dakika müdahalesinin ardından güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldükleri Malkara Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tarlaya uçan otomobildeki karı-koca yaralandı
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