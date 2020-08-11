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Annesi ve erkek kardeşini öldüren gözaltına alındı

'da, erkek kardeşi ve annesini tabancayla öldüren Tolga P. gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 01:09 Son Güncelleme: 12.8.2020 01:10 ABONE OL
Annesi ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, annesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P'yi tabancayla öldüren Tolga P'yi gözaltına aldı.


Hatay Vali Yardımcısı Tolga P.

Şüpheli Tolga P, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref P. de görgü tanığı olarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerine giderek incelemede bulundu.

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Annesi ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı gözaltına alındı
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