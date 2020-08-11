İstanbul’da otuz değnekçi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince değnekçilerin yakalanmasına yönelik 8 ilçedeki 14 farklı noktada çalışma gerçekleştirdi. Şişli, Bakırköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş'ta hafta sonu yapılan çalışmalarda korsan otoparkçılık yaptıkları belirlenen 30 kişi suçüstü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasal işlem yapıldı. Yapılan incelemede bazı değnekçilerin çok sayıda suç kaydınun olduğu ortaya çıktı.