Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi! 11 Ağustos En son nerede deprem oldu?

listesi! 11 Ağustos En son nerede oldu?

ve listesi güncel olarak vatandaşlara duyuruluyor. Türkiye kuşağı bölgesinde yer aldığı için irili ufaklı sarsıntılar yaşanıyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda bile depremin yeri, şiddeti, enlemi ve boylamı gibi bilgiler merak ediliyor. Peki En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre; 11 Ağustos son depremler listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 09:28 ABONE OL
Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi! 11 Ağustos En son nerede deprem oldu?

Türkiye kuşağında yer aldığı için listesi sürekli olarak yenileniyor. En son yaşanan ufak tefek sarsıntılar vatandaşlarda korku ve paniğe sebep olurken depremin yeri, şiddeti, saati, enlemi ve boylamı gibi bilgiler araştırılıyor. Tam bu noktada Kandilli Rasathanesi AFAD en doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşıyor. Peki Kandilli Rasathanesi listesine göre en son deprem nerede oldu? İşte Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem Türkiye'nin ana gündem konularından biri. Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizin farklı noktalarından gelen deprem haberleri ardından gözler AFAD ve Kandilli'nin son depremler verilerine çevriliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlere ait verilere online sistem üzerinden erişilebiliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi! 11 Ağustos En son nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi! 11 Ağustos En son nerede deprem oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

ARKADAŞINA GÖNDER
Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi! 11 Ağustos En son nerede deprem oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA