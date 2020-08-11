Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi! 11 Ağustos En son nerede deprem oldu?

Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi sürekli olarak yenileniyor. En son yaşanan ufak tefek sarsıntılar vatandaşlarda korku ve paniğe sebep olurken depremin yeri, şiddeti, saati, enlemi ve boylamı gibi bilgiler araştırılıyor. Tam bu noktada Kandilli Rasathanesi AFAD en doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşıyor. Peki Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesine göre en son deprem nerede oldu? İşte Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem Türkiye'nin ana gündem konularından biri. Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizin farklı noktalarından gelen deprem haberleri ardından gözler AFAD ve Kandilli'nin son depremler verilerine çevriliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlere ait verilere online sistem üzerinden erişilebiliyor.

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