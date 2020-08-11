Matild Manukyan’ın oğlu Kerope Çilingir'in cenazesinde şoke eden olay!

'ÇOCUKLARININ ÖLÜMÜNDE SARSILDI'

İsmini açıklamak istemeyen Kerope Çilingir'in arkadaşı ise "Kerope bey çok iyi bir insandı. Manukyan hanım vefat ettikten sonra bütün genelevleri kapattı. Son anlarında Neslihan hanım yanındaydı. Kerope bey bu kadar uzun yaşadıysa bu Neslihan hanımın sayesindedir. İki çocuğunu da kaybetmesinin acısı Kerope beyi derinden sarstı. Hasta oldu. Onu torunları ve Neslihan hanımın sevgisi ayakta tuttu" ifadelerini kullandı.

Miras davasında 36 mirasçıdan biri olan İsmail Bahcivan da törene katılmak için mezarlığa geldi. Ancak Dora Çilingir'in avukatları güvenlik eşliğinde Bahcivan'ı dışarı çıkardı. İsmail Bahcivan "Manukyan ile benim babaannem kuzendir. Kerope beyin Manukyan'ın oğlu olmadığını iddia ediyorum. Manukyan'ın doğum yapmadan boşandığı ve öldüğü Fransa'dan gelen belgelerde mevcuttur. Ben mirasçılardan biriyim. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Devletimiz mirasımızı almamıza yardımcı olsun" dedi.

'DÜNYANIN EN İYİ İNSANIYDI'

Kerope Çilingir'in ilk eşi Sevil Sümer yaptığı açıklamada "Üç çocuğumun babasıydı. Onunla 17 yaşında evlendim. 7 yıl evlilik yaptık. Küçük kızım Linda ile ağabeyi Mayk Çilingir'i kaybettim. Bir tek Dora'm kaldı. Kızımın her zaman arkasındayım. Kerope Bey çok iyi ve yardımsever bir insandı. 16 yıldır her hafta sonu Bodrum'a benim yanıma gelirdi. 2017'de oğlum Mayk'ın ölümünden sonra hayata küstü. Onu tuzağa düşürdüler. Hastanede Neslihan ile tanışmış. Hem kızımın hem de ailesinin başına bela oldu. O dünyanın en iyi insanıydı" diye konuştu. (Hürriyet)