Minecraft mod yükleme: Minecraft modları nasıl yüklenir? En iyi Minecraft oyun modları

Hem dünyada hem de ülkemizde oldukça popüler bir oyun olan Minecraft, Markus Persson tarafından sadece 6 günde yapılmıştır. İlk çıktığında bugünkü görüntüsünden uzak da olsa oyun severler tarafından oldukça sevilmişti. Kısa süre içerisinde dünyanın en çok oynanan oyunlarından bir tanesi olan Minecraft'ta mod yükleme işlemi oyun severler tarafından merak konusu oluyor. İşte Minecraft mod yükleme ve en iyi modlar

MİNECRAFT MOD YÜKLEME NASIL YAPILIR?

Minecraft mod yükleme işlemini gerçekleştirebilmeniz için ekstra program indirmek zorundasınız. Genellikle oyunun son sürümleri modlarla uyumlu olmadığı için önceki sürümleri tercih etmeniz sizin için daha iyi olacaktır.

Peki, Minecraft mod yükleme işlemi nasıl yapılır?

Öncelikle Minecraft Forge isimli programı bilgisayarınıza indirmeniz gerekmektedir.

Daha sonra yüklemek istediğiniz modun ismini bulmanız gerekmektedir.

Sonrasında inen ".jar" uzantılı dosyayı Minecraft'ın "mods" isimli klasörüne atın. Buraya ulaşmak için Windows Çalıştır'dan "%appdata%" yazarak "Tamam" butonuna tıklayacaksınız.

Daha sonra açılan klasörde Minecraft isimli klasöre giriş yaparak, mods isimli klasörün içerisinde jar uzantılı dosyayı atın.

Mod yükleme işlemi yukarıdaki kadardır. Daha sonra oyuna girerek keyfini çıkarabilirsiniz…

Minecraft sevebileceğiniz modlar:

Millenaire: Millenaire modu, genellikle hiçbir şeyin olmadığı alanlara yeni bir içerik hazinesi getirerek bunu düzeltiyor.

The Lost Cities: The Lost Cities (Kayıp Şehirler), sizi zaman içinde unutulmuş bir şehir haline getirir. Bu kıyamet sonrası çorak arazide ölümüne boyun eğmeden ne kadar süre hayatta kalabileceğinizi görün.

Biosphere: Biosphere modu sinir bozucu tüm engelleri ortadan kaldırıyor ve sizi gökyüzünün çeşitli yüzen biyomlarla dolduğu bir dünyaya dönüştürüyor.

The Aether: Bir portal üzerinden taşındıktan sonra, kendinizi güzel, yeni tasarlanmış yüzer adalarla çevrili bulutların üstünde bulacaksınız.

Botania: Diğer modların aksine bu mod, çılgınca ve farklı bir şey denemek istiyorsaniz tam sizlik