On numara ve Sayısal Loto sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Piyango 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto ve On numara sonuçları...

51 milyon TL'lik büyük ikramiye veren Çılgın Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren sürüyor. Dün akşam çekilişi gerçekleştirilen ve canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve On Numara sonuçları hakkındaki en güncel detaylar haberimizde. Hem Çılgın Sayısal Loto hem de On Numara çekilişlerinde büyük ikramiyeyi alan olmadı, ikramiye önümüzdeki çekilişe devretti.

İŞTE 10 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO VE ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA!

ÇILGIN SAYISAL LOTO TALİHLİ NUMARALAR

4, 1, 17, 63, 51, 19 VE JOKER 6

4. kez gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca ikramiye devretti. 2 kişi 5 bildi ve 115.131.70 TL'nin sahibi oldu. 166 kişi ise 4 bilerek 1.387.10 TL kazandı.