On numara ve Sayısal Loto sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Piyango 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto ve On numara sonuçları...

51 milyon TL'lik büyük ikramiye veren Çılgın Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren sürüyor. Dün akşam çekilişi gerçekleştirilen ve canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve On Numara sonuçları hakkındaki en güncel detaylar haberimizde. Hem Çılgın Sayısal Loto hem de On Numara çekilişlerinde büyük ikramiyeyi alan olmadı, ikramiye önümüzdeki çekilişe devretti.
ÇILGIN SAYISAL LOTO TALİHLİ NUMARALAR
4, 1, 17, 63, 51, 19 VE JOKER 6
4. kez gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca ikramiye devretti. 2 kişi 5 bildi ve 115.131.70 TL'nin sahibi oldu. 166 kişi ise 4 bilerek 1.387.10 TL kazandı.
10 AĞUSTOS ON NUMARA ŞANSLI NUMARALAR
02, 07, 09, 16, 27, 31, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 58, 63, 64, 65, 68, 69, 79
On numara çekilişinde 10 bilen çıkmayınca ikramiye devretti. 9 bilen 46 kişi 3.619 TL kazandı. 8 bilen 763 kişi ise 272 TL kazandı.
10 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
10 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango'da çekiliş heyecanı devam ediyor.. Bu akşam saat 20:00'de de Süper Loto çekilişi olacak.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara'da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler, kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara'da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.