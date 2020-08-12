3 aydır kayıptı, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu

FOSEPTİKTE CESET BULUNDU



Polisin 3 aylık arama çalışması sürerken, Sezai Katmer'e ait Yeniköy yolundaki zeytinlikte de bugün inceleme yapıldı. Zeytinlikteki bağ evinin altında bulunan, daha önce bahçe sulamak için su kuyusu olarak kullanılan, ardından foseptiğe dönüştürülen alanda incelemelerini yoğunlaştıran ekipler, burada bir ceset bulunduğunu fark etti.

